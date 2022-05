Guglielmo Scarlato | genio e regolatezza

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 29 maggio 2022) di Matteo Gallo Uomo di diritto e di politica. Studi classici tra il liceo Tasso di Salerno e l’istituto cattolico San Leone Magno di Roma, laurea in giurisprudenza alla Sapienza. Deputato democristiano per la prima volta a soli ventisette anni e da allora fino a quando non ne avrà ancora compiuti quaranta, al termine della undicesima e sua terza legislatura. Di carattere mite e riservato, lascia dire di sé tutto (o quasi) all’esercizio limpido della parola, all’inventiva fulminea di una riposta capace di configurare brillanti soluzioni di senso, analisi e prospettiva alternando accenti tranchant ad altri ben più arrotondati. Marito e padre innamorato di Vincenzo e Caterina, entrambi non ancora trentenni, avvocati e destinatari del dono prezioso del nome di battesimo dei nonni paterni. Titolare di un’orazione elegante, intessuta di valori cristiani e repubblicani che bene si accorda ...