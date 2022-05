Guerra Ucraina, la cronologia della 95esima giornata di conflitto (Di domenica 29 maggio 2022) Le autorità ucraine ammettono le difficoltà sul fronte del Donbass, con Sumy e Kharkiv sotto le bombe russe. Proprio a Kharkiv è andato il presidente Zelensky per incoraggiare le truppe che difendono ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 29 maggio 2022) Le autorità ucraine ammettono le difficoltà sul fronte del Donbass, con Sumy e Kharkiv sotto le bombe russe. Proprio a Kharkiv è andato il presidente Zelensky per incoraggiare le truppe che difendono ...

Advertising

SkyTG24 : Guerra in Ucraina, il paradosso italiano: export in Russia dimezzato, import raddoppiato - LaStampa : Guerra Russia-Ucraina, per i prigionieri dell’Azovstal processo farsa stile Norimberga - reportrai3 : Dall'inizio della guerra in Ucraina, circa 3 milioni e mezzo di profughi ucraini hanno attraversato il confine con… - augusto_amato : Guerra in Ucraina, crisi alimentare e bomba migratoria sono i pericoli dietro l'angolo - GustavoMichele6 : Grande Galimemberti a In Onda: 'se la Russia depone le armi finisce la guerra, se l'Ucraina depone le armi finisce… -