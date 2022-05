Guerra Ucraina: “Abbiamo ucciso il comandante russo” (Di domenica 29 maggio 2022) Dopo Lyman, anche Severodonetsk sembra essere finita in mani russe: sul campo, è la notizia più importate della Guerra in Ucraina giunta al giorno 96. Le due città rappresentano il trampolino perfetto per assicurarsi il controllo di tutto il Donbass, con l’esercito ucraino in arretramento nonostante i proclami del presidente Volodymyr Zelensky. A Mosca, Vladimir Putin ha avuto un importante confronto telefonico con il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Scholz: in cambio dello sblocco dei porti per il trasporto di grano ha chiesto all’Occidente di non rifornire più di armi Kiev. Le forze armate ucraine sostengono di aver eliminato il comandante di un battaglione d’assalto aereo russo del 104esimo reggimento d’assalto aereo, il tenente colonnello Alexander Dosyagaev. Secondo quanto riporta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 maggio 2022) Dopo Lyman, anche Severodonetsk sembra essere finita in mani russe: sul campo, è la notizia più importate dellaingiunta al giorno 96. Le due città rappresentano il trampolino perfetto per assicurarsi il controllo di tutto il Donbass, con l’esercito ucraino in arretramento nonostante i proclami del presidente Volodymyr Zelensky. A Mosca, Vladimir Putin ha avuto un importante confronto telefonico con il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Scholz: in cambio dello sblocco dei porti per il trasporto di grano ha chiesto all’Occidente di non rifornire più di armi Kiev. Le forze armate ucraine sostengono di aver eliminato ildi un battaglione d’assalto aereodel 104esimo reggimento d’assalto aereo, il tenente colonnello Alexander Dosyagaev. Secondo quanto riporta ...

Advertising

CarloCalenda : Quando Salvini chiede la fine della guerra sembra Miss Universo che invoca la pace nel mondo dopo la sua vittoria.… - SkyTG24 : Guerra in Ucraina, il paradosso italiano: export in Russia dimezzato, import raddoppiato - reportrai3 : Dall'inizio della guerra in Ucraina, circa 3 milioni e mezzo di profughi ucraini hanno attraversato il confine con… - flatomica : @PaoloBorg Sarebbe peccato perdere l'Ungheria, perché è contro la guerra in Ucraina e favorevole ad altre sanzioni… - MCampomenosi : RT @TCommodity: Grande sarà la sorpresa di molti “esperti” quando anche dopo un’ipotetica tregua della guerra in Ucraina i prezzi delle mat… -