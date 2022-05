Guerra Mar Nero, Ucraina riceve i missili dagli alleati: «Ne abbiamo a sufficienza per affondare l'intera flotta russa» (Di domenica 29 maggio 2022) Pronti e carichi. Locked and loaded come dicono negli Stati Uniti. I missili che gli Usa hanno inviato all'Ucraina «sono già sufficienti per affondare l'intera flotta del... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 29 maggio 2022) Pronti e carichi. Locked and loaded come dicono negli Stati Uniti. Iche gli Usa hanno inviato all'«sono già sufficienti perl'del...

Advertising

MediasetTgcom24 : Odessa: abbiamo missili per affondare l'intera flotta russa del mar Nero #donbass #russia #ucraina #putin #kiev… - MediasetTgcom24 : Crimea: 'L'Ucraina ha perso per sempre il Mar d'Azov' - DegrassiMaura : RT @MediasetTgcom24: Odessa: abbiamo missili per affondare l'intera flotta russa del mar Nero #donbass #russia #ucraina #putin #kiev https… - MANUELA12614661 : RT @MediasetTgcom24: Odessa: abbiamo missili per affondare l'intera flotta russa del mar Nero #donbass #russia #ucraina #putin #kiev https… - krasnaya_dusha : RT @NikeSkywalker: significare solo guerra totale. La fase tre dell'Operazione speciale #Zhukov in #Ucràina sta per cominciare dopo il cons… -