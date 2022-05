Guerra in Ucraina, Zelensky: “Su armi aspetto buone notizie nei prossimi giorni”. Poi l’appello: “Riconoscete la Russia come Stato terrorista” (Di domenica 29 maggio 2022) “Lavoriamo tutti i giorni per rafforzare la nostra difesa, a partire dalla fornitura armi. Naturalmente molto dipende dai nostri partner, da quanto sono pronti a fornire all’Ucraina tutto il necessario per difendere la libertà. E io mi aspetto buone notizie a riguardo già la prossima settimana”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Ancora e ancora ricorderò al mondo – continua il presidente dell’Ucraina – che è necessario riconoscere, in modo ufficiale, la Russia come Stato terrorista, come Stato sponsor del terrorismo. È semplicemente vero e riflette la realtà quotidiana che gli occupanti hanno creato in Ucraina e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) “Lavoriamo tutti iper rafforzare la nostra difesa, a partire dalla fornitura. Naturalmente molto dipende dai nostri partner, da quanto sono pronti a fornire all’tutto il necessario per difendere la libertà. E io mia riguardo già la prossima settimana”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr. “Ancora e ancora ricorderò al mondo – continua il presidente dell’– che è necessario riconoscere, in modo ufficiale, lasponsor del terrorismo. È semplicemente vero e riflette la realtà quotidiana che gli occupanti hanno creato ine ...

