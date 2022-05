Guerra in Ucraina, Zelensky: 'Molto dipende dai nostri partner ma mi aspetto buone notizie' (Di domenica 29 maggio 2022) Guerra in Ucraina , purtroppo ogni giorno ci sono novità. "Ogni giorno lavoriamo a rafforzare la nostra difesa. Si tratta principalmente di fornire armi. Ogni giorno ci avviciniamo al momento in cui ... Leggi su globalist (Di domenica 29 maggio 2022)in, purtroppo ogni giorno ci sono novità. "Ogni giorno lavoriamo a rafforzare la nostra difesa. Si tratta principalmente di fornire armi. Ogni giorno ci avviciniamo al momento in cui ...

Advertising

SkyTG24 : Guerra in Ucraina, il paradosso italiano: export in Russia dimezzato, import raddoppiato - CarloCalenda : Quando Salvini chiede la fine della guerra sembra Miss Universo che invoca la pace nel mondo dopo la sua vittoria.… - LaStampa : Guerra Russia-Ucraina, per i prigionieri dell’Azovstal processo farsa stile Norimberga - nuccia20 : RT @anninavigneto: La guerra in Ucraina ci ha fatto capire come politici, giornalisti, intellettuali ecc. fossero a libro paga di Putin, co… - isabelladegugli : RT @DiegoFusaro: Per salvare la Grecia non c'erano i danari. Ci sono però per armare l'Ucraina. Ecco l'essenza dell'Unione Europea, terribi… -