Gratta e Vinci il “37” favorito: il giocatore ha intascato una fortuna con il biglietto vincente (Di domenica 29 maggio 2022) Gratta e Vinci sempre più un ottimo investimento. In una tabaccheria è risultato vittorioso un semplice numero. Il biglietto è costato solo 5 euro. Gratta e Vinci sorprendente. Per la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 29 maggio 2022)sempre più un ottimo investimento. In una tabaccheria è risultato vittorioso un semplice numero. Ilè costato solo 5 euro.sorprendente. Per la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

pinolo : @nomfup Anche se io vedo moltissim* che entrano senza guardarsi attorno ed escono col gratta e vinci, oppure lo con… - Antonio01bruni : @FfFrancesco1611 @diegoalessi_ @Pasq060301 Pubblica pure i gratta e vinci ja - summa57 : RT @nomfup: Finché si ripeterà il gesto antico di entrare in una edicola, fosse anche solo per un gratta e vinci, niente sarà veramente per… - StampaTorino : Assalto in villa, i banditi portano via i lingotti d’oro vinti al Gratta&Vinci - PazzoPerDomani : RT @nomfup: Finché si ripeterà il gesto antico di entrare in una edicola, fosse anche solo per un gratta e vinci, niente sarà veramente per… -