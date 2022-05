Grandine in zone di tarantino e barese, nubifragi in Salento Puglia, meteo: allerta maltempo della protezione civile per il pomeriggio (Di domenica 29 maggio 2022) Dalla pagina facebook in diretta video meteone Puglia e Basilicata è tratta l’immagine che si riferisce a Mottola. Fra quella locali del tarantino e Noci si sono verificate grandinate nel pomeriggio, con timore di danni ai raccolti, così come in varie località del leccese in cui sono stati registrati nubifragi. maltempo anche nella zona occidentale del tarantino come, nel primo pomeriggio, in valle d’Itria. L'articolo Grandine in zone di tarantino e barese, nubifragi in Salento <small class="subtitle">Puglia, meteo: allerta maltempo ... Leggi su noinotizie (Di domenica 29 maggio 2022) Dalla pagina facebook in diretta videonee Basilicata è tratta l’immagine che si riferisce a Mottola. Fra quella locali dele Noci si sono verificate grandinate nel, con timore di danni ai raccolti, così come in varie località del leccese in cui sono stati registratianche nella zona occidentale delcome, nel primo, in valle d’Itria. L'articoloindiin ...

