Gp Monaco, incidente per Mick Schumacher: safety-car in pista (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – incidente per Mick Schumacher nel corso del 27° giro del Gp di Monaco. Il pilota tedesco della Haas è andato a muro, distruggendo la vettura che si è divisa in due ma per fortuna il pilota è illeso. “Tutto ok”, ha detto il figlio del leggendario Michael al team via radio. La safety car è entrata in pista. La gara a Montecarlo era iniziata in ritardo e con le gomme da bagnato sulle auto per la pioggia intensa che aveva portato in un primo momento la direzione a esporre bandiera rossa. In programma alle 15, la partenza era stata già ritardata per “motivi di sicurezza”. Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) –pernel corso del 27° giro del Gp di. Il pilota tedesco della Haas è andato a muro, distruggendo la vettura che si è divisa in due ma per fortuna il pilota è illeso. “Tutto ok”, ha detto il figlio del leggendario Michael al team via radio. Lacar è entrata in. La gara a Montecarlo era iniziata in ritardo e con le gomme da bagnato sulle auto per la pioggia intensa che aveva portato in un primo momento la direzione a esporre bandiera rossa. In programma alle 15, la partenza era stata già ritardata per “motivi di sicurezza”. Funweek.

Advertising

Eurosport_IT : FERRARI REGALE A MONACO ?????? 14esima pole di Leclerc, davanti con Sainz in prima fila! Verstappen solo 4° 'bloccato… - SkySportF1 : ? Brutto incidente per Mick Schumacher (29/77) ?? Haas a metà, pilota ok ? LIVE ? - TomGuai : @tutticonvocati @antonio_gaito Un sollievo pazzesco vedere il giovane Schumacher fuori dalla macchina illeso dopo q… - Gazzettino : Schumacher, incidente al Gp di Monaco: l'auto si spezza in due, lui è illeso - carlo_nonfarlo : RT @SkySportF1: Mick Schumacher, incidente a Montecarlo: auto spezzata in due, lui è illeso #SkyMotori #F1 #Formula1 #MonacoGP https://t.c… -