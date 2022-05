GP Monaco 2022, reclamo Ferrari: Perez e Verstappen chiamati dai commissari (Di domenica 29 maggio 2022) Come comunicato dalla FIA, Sergio Perez e Max Verstappen sono stati chiamati dagli Steward per essere ascoltati in merito alla protesta della Ferrari. La scuderia italiana contesta il mancato mantenimento della destra della linea gialla in uscita dai box. Con un’eventuale penalità di 5 secondi Sainz vincerebbe davanti a Leclerc, con Perez terzo e Verstappen quarto. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Come comunicato dalla FIA, Sergioe Maxsono statidagli Steward per essere ascoltati in merito alla protesta della. La scuderia italiana contesta il mancato mantenimento della destra della linea gialla in uscita dai box. Con un’eventuale penalità di 5 secondi Sainz vincerebbe davanti a Leclerc, conterzo equarto. SportFace.

