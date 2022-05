GP Italia, Moto3: GasGas domina il Mugello con Garcia e Guevara (Di domenica 29 maggio 2022) Nessun Italiano sul podio. Nessuna moto nostra tra i primi tre. È dominio degli spagnoli della GasGas al Mugello nel GP Italia della Moto3. Sergio Garcia ha fatto sua la contesa al termine di una corsa ricca di colpi di scena, con Izan Guevara che si è dovuto accodare al compagno di team cogliendo un buon secondo posto. Completa il podio Tatsuki Suzuki su Leopard Racing, mentre il primo dei piloti nostrani è Andrea Migno su Snipers Team che si colloca appena sotto i tre gradini più importanti. GP Italia, Moto3: GasGas e Spagna, è dolce l’aria del Mugello Ecco l’ordine d’arrivo della gara Italiana: 1 Garcia S. GasGas Aspar ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 maggio 2022) Nessunno sul podio. Nessuna moto nostra tra i primi tre. È dominio degli spagnoli dellaalnel GPdella. Sergioha fatto sua la contesa al termine di una corsa ricca di colpi di scena, con Izanche si è dovuto accodare al compagno di team cogliendo un buon secondo posto. Completa il podio Tatsuki Suzuki su Leopard Racing, mentre il primo dei piloti nostrani è Andrea Migno su Snipers Team che si colloca appena sotto i tre gradini più importanti. GPe Spagna, è dolce l’aria delEcco l’ordine d’arrivo della garana: 1S.Aspar ...

