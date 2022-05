GP Italia missilistico per Martin | 363 Km h con la Ducati - News

(Di domenica 29 maggio 2022) Dall'uscita della Bucine sino a precedere la staccata della San Donato, le MotoGP scaricano a terra tutti i cavalli, snocciolando ogni marcia disponibile. Dalla terza alla sesta per la precisione, ...

Nel Gran Premio divinto da Pecco Bagnaia su Ducati ufficiale, una Desmosedici Pramac oggi ha riscritto il record di sempre, con il polso destro di Jorge Martin. Zarco e Binder, scansatevi: