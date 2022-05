Gp di Monaco, vince Perez davanti a Sainz e Verstappen. La Ferrari sbaglia strategia: Leclerc solo quarto (Di domenica 29 maggio 2022) Finale, vince Perez davanti a Sainz Verstappen Leclerc Russell Norris Alonso Hamlton Ocon Bottas Vettel Gasly Ricciardo Stroll Latifi Zhou Tsunoda. Ritirati Albon Schumacher MagnussenUltimo giro,... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 29 maggio 2022) Finale,Russell Norris Alonso Hamlton Ocon Bottas Vettel Gasly Ricciardo Stroll Latifi Zhou Tsunoda. Ritirati Albon Schumacher MagnussenUltimo giro,...

