Governo: Taverna (M5s), 'non rimaniamo a tutti i costi come non cerchiamo di uscire a ogni costo' (Di domenica 29 maggio 2022) Roma, 29 mag (Adnkronos) - "Non siamo contenti di stare in un Governo con partiti con cui condividiamo molto poco. Ma grazie a noi non è passata l'idea di spendere 14 miliardi in armamenti. Comprendiamo la difficoltà del momento. Non rimaniamo dentro il Governo a tutti i costi, come non cerchiamo a ogni costo di uscirne". Lo dice Paola Taverna a 'Fatto quotidiano'. Sul Dl aiuti come si evita la crisi, approvando il vostro emendamento sull'inceneritore? "L'emendamento verrà presentato, e ci aspettiamo sostegno. Sarà sicuramente motivo di confronto, anche con il Pd", spiega la senatrice 5 stelle e vice presidente del Movimento. Le primarie di coalizione in Sicilia "è un tema molto interessante, di cui ... Leggi su iltempo (Di domenica 29 maggio 2022) Roma, 29 mag (Adnkronos) - "Non siamo contenti di stare in uncon partiti con cui condividiamo molto poco. Ma grazie a noi non è passata l'idea di spendere 14 miliardi in armamenti. Comprendiamo la difficoltà del momento. Nondentro ilnondi uscirne". Lo dice Paolaa 'Fatto quotidiano'. Sul Dl aiutisi evita la crisi, approvando il vostro emendamento sull'inceneritore? "L'emendamento verrà presentato, e ci aspettiamo sostegno. Sarà sicuramente motivo di confronto, anche con il Pd", spiega la senatrice 5 stelle e vice presidente del Movimento. Le primarie di coalizione in Sicilia "è un tema molto interessante, di cui ...

Advertising

martinoloiacono : Taverna al Fatto: Non rimaniamo dentro il governo a tutti i costi, come non cerchiamo a ogni costo di uscirne. Sani equilibrismi - Paperellaaa : RT @HuffPostItalia: Paola Taverna e le inquietudini di M5S: 'Non al Governo a ogni costo, ma non cerchiamo di uscirne' - MariaCostaBonec : RT @HuffPostItalia: Paola Taverna e le inquietudini di M5S: 'Non al Governo a ogni costo, ma non cerchiamo di uscirne' - HuffPostItalia : Paola Taverna e le inquietudini di M5S: 'Non al Governo a ogni costo, ma non cerchiamo di uscirne' - Carla37611766 : DAL FATTO PAOLA TAVERNA:Molti 5Stelle spingono su Conte perché esca dal governo: giusto? Non siamo contenti di sta… -