Gossip Uomini e Donne | la figlia di Tinì Cansino è una famosa attrice

Vista la sua estrema riservatezza, pochi sanno che la figlia di Tinì Cansino, da anni opinionista di Uomini e Donne assieme a Gianni Sperti e Tina Cipollari, è una giovane attrice diventata famosa perché interpretava uno dei personaggi principali nel noto film di Carlo Verdone "Io, Loro e Lara". Lei si chiama Tamara Di Giulio ed ha una carriera in ascesa, soprattutto nelle fiction che la richiedono sempre più spesso.

