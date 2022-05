Golf, Dutch Open: vince Victor Perez, Guido Migliozzi chiude in decima posizione (Di domenica 29 maggio 2022) La vittoria del Dutch Open di Golf va al francese Victor Perez (67 70 69 69) che in Olanda supera con un birdie alla quarta buca del play-off il neozelandese Ryan Fox (70 67 70 68). Per lui è il secondo titolo in carriera sul DP World Tour. Solo decimo Guido Migliozzi con uno score di 282 (69 68 70 75, -6) colpi, pagando a caro prezzo un ultimo round in 75 (+3), con tre birdie, quattro bogey e un doppio bogey. Per quel che riguarda gli altri italiani, il fiorentino Lorenzo Gagli si è classificato 24/o con 285 (-3) davanti al torinese Edoardo Molinari, 37/o con 287 (-1), al romano Andrea Pavan, 51/o con 290 (+2), e al pugliese Francesco Laporta, 56/o con 291 (+3). SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) La vittoria deldiva al francese(67 70 69 69) che in Olanda supera con un birdie alla quarta buca del play-off il neozelandese Ryan Fox (70 67 70 68). Per lui è il secondo titolo in carriera sul DP World Tour. Solo decimocon uno score di 282 (69 68 70 75, -6) colpi, pagando a caro prezzo un ultimo round in 75 (+3), con tre birdie, quattro bogey e un doppio bogey. Per quel che riguarda gli altri italiani, il fiorentino Lorenzo Gagli si è classificato 24/o con 285 (-3) davanti al torinese Edoardo Molinari, 37/o con 287 (-1), al romano Andrea Pavan, 51/o con 290 (+2), e al pugliese Francesco Laporta, 56/o con 291 (+3). SportFace.

