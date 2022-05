Gli occhiali che hanno fatto la storia del cinema dagli anni Cinquanta a oggi

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 29 maggio 2022) In occasione del Festival di Cannes, Fabbricatorino, compie un viaggio sul grande schermo per scoprire glicheladel: dal modello Cat Eye di Marilyn Monroe in Come sposare un milionario fino al tondino di Harry Potter, passando perda sole dei Blues Brothers e quelli di Tom Cruise in Top Gun. Nel mondo delgliaiutano a caratterizzare un personaggio, a creare uno stile unico e inconfondibile. Lo sa bene Fabbricatorino, marchio storico per l’occhialeria italiana di alta qualità che produceda sole e da vista comprensivi di lenti oftalmiche, che più volte ha visto comparire le sue montature sul grande schermo. “Da sempre supportiamo stilisti e produzioni con i nostri ...