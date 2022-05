Gli intellettuali sono morti? In un saggio il rapporto tra cultura e potere nella storia d’Italia

(Di domenica 29 maggio 2022) “Il 9 settembre 1909 Giovanni Papini scriveva a Giuseppe Prezzolini: Noialtri due siamo due buoni ragazzi che abbiamo letto qualche libro e che ci siamo montata la testa fino al punto di farcela dolere. Allora c’è venuta la voglia di far qualcosa altro e ora meditiamo qualche nuova impresa, qualche spedizione magellanica, o roba simile. Ma dove? Ma come?”. Parole che rispecchiano in pieno il clima di quegli anni, l’entusiasmo di quei giovani d’avanguardia – e non solo d’avanguardia – che avevano in mente di rompere con quanto apparteneva al passato. Ovvero come Prezzolini sul Leonardo (19 aprile 1903): “Positivismo, erudizione, arte verista, metodo storico, materialismo, varietà borghesi e collettiviste della democrazia”. “Ma dove? Ma come?”, si domandavano i due amici. Certo fuori dall’accademia e dalle università. I luoghi delladivennero istituti ...

Advertising

RaiTre : Questa sera alle 23.15 su #Rai3 #Dilemmi con @GianricoCarof Si cercherà di sciogliere un complicato dilemma: gli in… - scavuzzo47 : RT @antonio65683279: Molti commentatori ed intellettuali italiani, con la scusa della libertà di espressione, stanno facendo passare il con… - Chiarettagnara : Ispirata dalla lettura dell’articolo di Quirico ‘Come la guerra di Spagna’ su La Stampa mi chiedo: dove sono gli in… - plexsus65 : RT @ottobrerosa: Se avessi 20 anni farei la Rivoluzione. Spero che i nostri figli si ribbellino a questo Mondo di merda che gli abbiamo con… - BertaIsla : RT @ottobrerosa: Se avessi 20 anni farei la Rivoluzione. Spero che i nostri figli si ribbellino a questo Mondo di merda che gli abbiamo con… -

Il Fatto Quotidiano

... i suoi personaggi preferiti sono chef famosi, artistipolitici e grandi protagonisti ...anni passano, Roma è quella che è e per una artista bella e soprattutto brava come Ornella non ...La fonte di origine sonoartisti. Oggi, con il trionfo di un utilitarismo rozzo, la deriva è rappresentata dalle varie teorie del complotto, stile QAnon e Terrapiattismo. A ... Gli intellettuali sono morti In un saggio il rapporto tra cultura e potere nella storia d’Italia Vinicius è il match winner ma il migliore della finale di Parigi è Courtois: il portiere belga... Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni s ...I dati sull'analfabetismo funzionale, matematico e tecnologico mostrano il pesante ritardo italiano, a scuola e non solo. Le prossime generazioni saranno ...