Gli assessorini di Azzurri per Napoli li indicherà tutti Gabriele Mundo

(Di domenica 29 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoavverte Massimiliano Manfredi. Gliperperli decido io. Lunga telefonata dimaggior azionista diperavendo messo la prima eletta Maisto con oltre 4 mila voti di preferenza. Il fratello del sindaco infatti sta svolgendo un’eccellente opera di collegamento tra i partiti della maggioranza sullo spinoso tema degli assessori nella municipalità. E così dopo l’incontro Luigi Cesaro Antonio Tajani cui è stato prefigurato il disimpegno sulla indicazione degli assessori nelle municipalità come gesto distensivo per dimostrare che Armando e’ pentito di aver supportato il centrosinistraha capito ...

... 'solo' 40 poltrone da assegnare (con relativa indennità che sale a circa 2800 euro mensili per... dovrebbero essere così suddivise le caselle: ottoe vice presidenti al Partito ...Otto, trae vicepresidenti, al Partito democratico ; sei caselle a testa a Movimento Cinquestelle ... Ma non c'è spazio per tuttiaspiranti e si parla di esclusioni eccellenti. ..."Oggi servono competenze - dice Miceli, che accanto a se ha voluto gli assessori designati - E' giunto il momento essere innovati sul modo di governare la città, perché il profondo cambiamento della ...Oltre al sindaco, gli assessori «sportivi» Roberta Li Calzi e Mattia Santori, l’ex ministro Gian Luca Galletti, la forzista Valentina Castaldini e l’ex candidato sindaco Fabio Battistini.