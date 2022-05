Giulio Regeni, l’appello dei genitori: “I nostri politici continuano a essere presi in giro. Chi ha informazioni le dia” (Di domenica 29 maggio 2022) “I nostri politici hanno stretto mani, hanno telefonato, hanno avuto incontri bilaterali europei e internazionali dove ogni volta veniva promessa la collaborazione. continuano a essere presi in giro, nella dignità e nell’intelligenza”. Queste le parole di Claudio e Paola Regeni, genitori di Giulio Regeni, dottorando triestino dell’Università di Cambridge, rapito il 25 gennaio del 2016 al Cairo e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo nella capitale egiziana. “Questi – hanno detto i genitori in collegamento a Che tempo che fa – hanno confermato ufficialmente che non collaboreranno. Ed è giusto secondo noi prender dei provvedimenti seri nei loro confronti, perché la realpolitik non può prevalere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) “Ihanno stretto mani, hanno telefonato, hanno avuto incontri bilaterali europei e internazionali dove ogni volta veniva promessa la collaborazione.in, nella dignità e nell’intelligenza”. Queste le parole di Claudio e Paoladi, dottorando triestino dell’Università di Cambridge, rapito il 25 gennaio del 2016 al Cairo e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo nella capitale egiziana. “Questi – hanno detto iin collegamento a Che tempo che fa – hanno confermato ufficialmente che non collaboreranno. Ed è giusto secondo noi prender dei provvedimenti seri nei loro confronti, perché la realpolitik non può prevalere ...

