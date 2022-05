Giulia Salemi stupisce i fan svelando inediti dettagli del nuovo progetto (VIDEO) (Di domenica 29 maggio 2022) Giulia Salemi racconta ai fan esclusivi dettagli del suo nuovo progetto: ecco le parole della dolcissima influencer Passo dopo passo Giulia Salemi ha dimostrato di aver talento e idee da vendere. La sua determinazione in ogni progetto che realizza affascina intere generazioni, e sono sempre di più le donne che la sostengono e l’ammirano. Negli ultimi mesi sta lanciando iniziative straordinarie e creative, Giulia è riuscita in tutto questo tempo a diventare un punto di riferimento per tantissimi follower e spesso rilascia consigli preziosi quando chiacchiera con i propri fan. Dalla pubblicazione del suo primo libro “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato”, uscito a maggio 2020 alla partecipazione al Grande Fratello Vip 5, ... Leggi su 361magazine (Di domenica 29 maggio 2022)racconta ai fan esclusividel suo: ecco le parole della dolcissima influencer Passo dopo passoha dimostrato di aver talento e idee da vendere. La sua determinazione in ogniche realizza affascina intere generazioni, e sono sempre di più le donne che la sostengono e l’ammirano. Negli ultimi mesi sta lanciando iniziative straordinarie e creative,è riuscita in tutto questo tempo a diventare un punto di riferimento per tantissimi follower e spesso rilascia consigli preziosi quando chiacchiera con i propri fan. Dalla pubblicazione del suo primo libro “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato”, uscito a maggio 2020 alla partecipazione al Grande Fratello Vip 5, ...

Advertising

foreverGaia21 : RT @teamsalemioff: #MyLuckyCollection by Giulia Salemi x Breil fuori ora ? “Nella creazione dei gioielli, mi sono ispirata alle mie origin… - vuoicustodire : Giulia Salemi sei stupenda - DomenicoIppol14 : RT @DomenicoIppol14: @GiuliaSalemi93 Giulia Salemi è Pierpaolo Pretelli siete bellissimi insieme come coppia. - DomenicoIppol14 : @GiuliaSalemi93 Giulia Salemi è Pierpaolo Pretelli siete bellissimi insieme come coppia. - ALEhouseee : RT @okslibra: la bellezza di giulia salemi #PRELEMI -