Giro d’Italia | Tappa a Sobrero Hindley vince il Giro

Matteo Sobrero conquista l`ultima Tappa del Giro d`Italia 2022, la cronometro di Verona. Il campione italiano parte a metà giornata e sin dall`intermedio capire che la bagarre che fino a quel punto aveva visto tempi molto corti non lo riguarda. Sul podio Thymen Arensman (Team DSM) e Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Fenix). Più lontani gli uomini di classifica, tra i quali il migliore è Richard Carapaz, autore del decimo tempo. Una buona prova che tuttavia non può bastare per compensare la débacle di ieri. Non cambia infatti la generale, con Jai Hindley che scaccia gli incubi del 2020 e conserva la Maglia Rosa al termine della crono di Verona, conquistando il Giro 105 con un margine di 1`18" sul campione olimpico e 3`24" su Mikel Landa.

