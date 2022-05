Giro d'Italia 2022, trionfo di Hindley. A Sobrero la tappa 21. Classifica generale finale - Sport - Altri Sport (Di domenica 29 maggio 2022) Jai Hindley Verona, 29 maggio 2022 - Nel 2020 fu proprio la cronometro conclusiva a beffarlo appannaggio di Tao Geoghegan Hart : Jai Hindley nel Giro d'Italia 2022 si riprende tutto con gli interessi, ... Leggi su quotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) JaiVerona, 29 maggio- Nel 2020 fu proprio la cronometro conclusiva a beffarlo appannaggio di Tao Geoghegan Hart : Jaineld'si riprende tutto con gli interessi, ...

giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 ?? ???? The last of the 3,445 km of the Giro d'Italia 2022. The sweetest one of all. Bravo Jai!… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 | Stage 2?0? ???? If it's now or never, let's do it now! ???? Se è adesso o mai più, fallo adess… - vivereitalia : Hindley vince il Giro d'Italia, ultima tappa a Sobrero - Rolvija : RT @Cyclingtimenews: #compleanno ?? Giro d'Italia 2019 #AUGURI ???? a... Richard Carapaz (29 anni) ???? -