Giro d’Italia 2022, risultati ed ordine d’arrivo ventunesima ed ultima tappa: Sobrero vince la cronometro, Hindley la corsa (Di domenica 29 maggio 2022) Matteo Sobrero vince l’ultima tappa del Giro d’Italia 2022, la cronometro individuale di 17,4 km con partenza e arrivo a Verona. cronometro dominata per il campione nazionale contro il tempo, unico a chiudere sopra i 46 km/h di media. Secondo Thymen Arensman a 23? e terzo Mathieu van der Poel a 40?, unici due a restare sotto il minuto di ritardo. Jai Hindley, perde solo 7? da Richard Carapaz e diventa il primo australiano nella storia a conquistare il Trofeo Senza Fine, davanti proprio a Carapaz e a Mikel Landa. L’eterno vincenzo Nibali, alla sua ultima corsa Rosa della carriera chiude in quarta posizione finale, ai piedi del podio, a dimostrazione che la classe è ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Matteol’del, laindividuale di 17,4 km con partenza e arrivo a Verona.dominata per il campione nazionale contro il tempo, unico a chiudere sopra i 46 km/h di media. Secondo Thymen Arensman a 23? e terzo Mathieu van der Poel a 40?, unici due a restare sotto il minuto di ritardo. Jai, perde solo 7? da Richard Carapaz e diventa il primo australiano nella storia a conquistare il Trofeo Senza Fine, davanti proprio a Carapaz e a Mikel Landa. L’eternonzo Nibali, alla suaRosa della carriera chiude in quarta posizione finale, ai piedi del podio, a dimostrazione che la classe è ...

giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 | Stage 2?0? ???? If it's now or never, let's do it now! ???? Se è adesso o mai più, fallo adess… - giroditalia : ?? His last mountain stage at the Giro d'Italia ?? ?? La sua ultima tappa di montagna al Giro d'Italia ?? #Giro - MTBiit : Jai Hindley è il primo australiano a conquistare il Giro d'Italia, splendido Sobrero si prende l'ultima crono… - BooksPrincess : Finisce un bellissimo Giro d'Italia. Onore a @vincenzonibali. -