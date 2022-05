Giro d’Italia 2022, Richard Carapaz: “Un Giro molto duro, ho imparato molto” (Di domenica 29 maggio 2022) L’edizione 105 del Giro d’Italia è terminata oggi con la cronometro di Verona. La Corsa Rosa sicuramente non è andata a finire come Richard Carapaz avrebbe sognato, scavalcato da Jai Hindley nella giornata di ieri e costretto ad accontentarsi di un secondo posto che gli vale il quarto podio in carriera in un grande Giro, compresa la vittoria del 2019 proprio in Italia. L’ecuadoriano ha parlato dopo la tappa ai microfoni di Cycling Pro Net, sereno nonostante l’evidente delusione: “Per prima cosa voglio dire che sono molto contento. Il Giro è stato bello, competitivo anche se un po’strano, forse anche per il grande caldo”. Si sta già parlando tanto del futuro di Carapaz, con voci che ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) L’edizione 105 delè terminata oggi con la cronometro di Verona. La Corsa Rosa sicuramente non è andata a finire comeavrebbe sognato, scavalcato da Jai Hindley nella giornata di ieri e costretto ad accontentarsi di un secondo posto che gli vale il quarto podio in carriera in un grande, compresa la vittoria del 2019 proprio in Italia. L’ecuadoriano ha parlato dopo la tappa ai microfoni di Cycling Pro Net, sereno nonostante l’evidente delusione: “Per prima cosa voglio dire che sonocontento. Ilè stato bello, competitivo anche se un po’strano, forse anche per il grande caldo”. Si sta già parlando tanto del futuro di, con voci che ...

