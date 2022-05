Giro d’Italia 2022, Pozzovivo: “Ero senza squadra e adesso sono nella top10 al Giro. Straordinario” (Di domenica 29 maggio 2022) Domenico Pozzovivo ha chiuso il Giro d’Italia 2022 in ottava posizione nella classifica generale. Un risultato di rilievo per il 39enne lucano che ad inizio stagione era addirittura senza squadra. Il corridore della Intermarché Wanty-Gobert ha parlato così ai microfoni di Eurosport al termine dell’ultima tappa, la cronometro individuale di 17,4 km con partenza e arrivo a Verona. Di seguito il suo intervento: “Con tenacia mi sono rimesso in bici, ho perseguito l’obiettivo di tornare in top10 ed esserci riuscito mi dà grande soddisfazione. In più esserci riuscito a 14 anni di distanza dalla prima volta è un’altra medaglia che mi porto. L’idea di poter fare anche meglio inizia a balenare nella mia ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Domenicoha chiuso ilin ottava posizioneclassifica generale. Un risultato di rilievo per il 39enne lucano che ad inizio stagione era addirittura. Il corridore della Intermarché Wanty-Gobert ha parlato così ai microfoni di Eurosport al termine dell’ultima tappa, la cronometro individuale di 17,4 km con partenza e arrivo a Verona. Di seguito il suo intervento: “Con tenacia mirimesso in bici, ho perseguito l’obiettivo di tornare ined esserci riuscito mi dà grande soddisfazione. In più esserci riuscito a 14 anni di distanza dalla prima volta è un’altra medaglia che mi porto. L’idea di poter fare anche meglio inizia a balenaremia ...

