Giro d’Italia 2022, Matteo Sobrero: “Vittoria inseguita da tempo, grazie alla squadra” (Di domenica 29 maggio 2022) Il Giro d’Italia 2022 è arrivato alla sua conclusione, la cronometro di Verona ha dato i suoi verdetti premiando Jai Hindley come vincitore della classifica generale. Giornata generosa anche per i colori azzurri, grazie alla performance irreale del campione italiano di specialità Matteo Sobrero, ultimo vincitore di questa edizione. Il corridore della Bike Exchange ha parlato dopo la tappa ai microfoni della RAI: “Una cronometro che ho inseguito parecchio. Mi sono posto due obiettivi in questo Giro, ed erano le due crono. Prima Vittoria sul World Tour per me, devo ancora realizzare cosa ho fatto”. Enorme la gioia per il piemontese, solo quarto nella cronometro di Budapest: “Ho sofferto parecchio, dopo tre settimane una ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Ilè arrivatosua conclusione, la cronometro di Verona ha dato i suoi verdetti premiando Jai Hindley come vincitore della classifica generale. Giornata generosa anche per i colori azzurri,performance irreale del campione italiano di specialità, ultimo vincitore di questa edizione. Il corridore della Bike Exchange ha parlato dopo la tappa ai microfoni della RAI: “Una cronometro che ho inseguito parecchio. Mi sono posto due obiettivi in questo, ed erano le due crono. Primasul World Tour per me, devo ancora realizzare cosa ho fatto”. Enorme la gioia per il piemontese, solo quarto nella cronometro di Budapest: “Ho sofferto parecchio, dopo tre settimane una ...

