Giro d’Italia 2022, le classifiche finali aggiornate dopo la ventunesima tappa: Hindley trionfa a Verona (Di domenica 29 maggio 2022) Le classifiche generali finali aggiornate del Giro d’Italia 2022 dopo la ventunesima tappa, la cronometro individuale Verona-Verona di 17,4 km. Di seguito i possessori della maglia rosa, di quella azzurra, della maglia ciclamino e di quella bianca con le graduatorie in costante aggiornamento tappa dopo tappa di questo intenso Giro numero 105. La corsa rosa parte dall’Ungheria con la grande partenza e tre giorni di trasferta, quindi si torna in Italia con inizio dalla Sicilia e arrivo, dopo ventuno frazioni, a Verona. Di seguito ecco le graduatorie. ORDINE DI ARRIVO ventunesima ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Legeneralidella, la cronometro individualedi 17,4 km. Di seguito i possessori della maglia rosa, di quella azzurra, della maglia ciclamino e di quella bianca con le graduatorie in costante aggiornamentodi questo intensonumero 105. La corsa rosa parte dall’Ungheria con la grande partenza e tre giorni di trasferta, quindi si torna in Italia con inizio dalla Sicilia e arrivo,ventuno frazioni, a. Di seguito ecco le graduatorie. ORDINE DI ARRIVO...

