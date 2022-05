Giro d’Italia 2022, la classifica per nazioni per numero di vittorie di tappa. Italia prima con cinque successi (Di domenica 29 maggio 2022) Cala il sipario sulla 105esima edizione del Giro d’Italia, vinta un po’ a sorpresa dall’australiano Jai Hindley. Il corridore di casa Bora-Hansgrohe, già secondo nel 2020, ha avuto la meglio dell’equadoregno Richard Carapaz e dello spagnolo Mikel Landa, quarto il veterano azzurro Vincenzo Nibali. Il Bel Paese archivia la Corsa Rosa con cinque vittorie all’attivo, risultato che proietta l’Italia in prima posizione nella classifica dei successi di tappa. Dopo un avvio di manifestazione leggermente sottotono i ciclisti nostrani si sono ripresi alla grande, chiudendo in bellezza con il trionfo di Matteo Sobrero nella cronometro di Verona. Gli altri Italiani capaci di imporsi sulle strade del ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Cala il sipario sulla 105esima edizione del, vinta un po’ a sorpresa dall’australiano Jai Hindley. Il corridore di casa Bora-Hansgrohe, già secondo nel 2020, ha avuto la meglio dell’equadoregno Richard Carapaz e dello spagnolo Mikel Landa, quarto il veterano azzurro Vincenzo Nibali. Il Bel Paese archivia la Corsa Rosa conall’attivo, risultato che proietta l’inposizione nelladeidi. Dopo un avvio di manifestazione leggermente sottotono i ciclisti nostrani si sono ripresi alla grande, chiudendo in bellezza con il trionfo di Matteo Sobrero nella cronometro di Verona. Gli altrini capaci di imporsi sulle strade del ...

