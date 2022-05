Giro d’Italia 2022 in tv oggi: orari di partenza e arrivo Verona-Verona, programma, streaming RAI ed Eurosport (Di domenica 29 maggio 2022) Il Giro d’Italia 2022 si prepara al gran finale. Dopo la splendida tappa di ieri con arrivo in cima al Passo Fedaia i corridori sfileranno tra le vie veronesi per la ventunesima ed ultima frazione: sono in programma 17,4 chilometri a cronometro. Percorso tutt’altro che agevole quello che attende gli atleti. A metà prova la salita di Torricella Massimiliana temprerà le gambe dei protagonisti, dopodiché la strada scende sino ai due chilometri conclusivi di pianura. Traguardo in Piazza Bra seguito dall’ ingresso nell’Arena di Verona. Edoardo Affini tenta il colpaccio dopo l’amaro secondo posto nella tappa di Treviso. I principali rivali dell’azzurro dovrebbero essere il compagno di team Tobias Foss e gli altri neerlandesi Mathieu van der Poel e Thymen Arensman, per ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Ilsi prepara al gran finale. Dopo la splendida tappa di ieri conin cima al Passo Fedaia i corridori sfileranno tra le vie veronesi per la ventunesima ed ultima frazione: sono in17,4 chilometri a cronometro. Percorso tutt’altro che agevole quello che attende gli atleti. A metà prova la salita di Torricella Massimiliana temprerà le gambe dei protagonisti, dopodiché la strada scende sino ai due chilometri conclusivi di pianura. Traguardo in Piazza Bra seguito dall’ ingresso nell’Arena di. Edoardo Affini tenta il colpaccio dopo l’amaro secondo posto nella tappa di Treviso. I principali rivali dell’azzurro dovrebbero essere il compagno di team Tobias Foss e gli altri neerlandesi Mathieu van der Poel e Thymen Arensman, per ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 | Stage 2?0? ???? If it's now or never, let's do it now! ???? Se è adesso o mai più, fallo adess… - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - giroditalia : ?? His last mountain stage at the Giro d'Italia ?? ?? La sua ultima tappa di montagna al Giro d'Italia ?? #Giro - rocaille_rococo : RT @giroditalia: Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - Walter_Sestili : RT @GardaOutdoors: L’@arenadiverona si colora di rosa per accogliere la finale di domani del Giro d’Italia ???????? -