Giro d'Italia 2022, il vincitore Hindley: "Straordinario. Ero agitato ma ce l'ho fatta" (Di domenica 29 maggio 2022) "Davvero Straordinario, ho avuto moltissimo stress in questa settimana perché volevo mettermi nella posizione per conquistare la maglia rosa. Ieri ero agitato pensando ad oggi ma ce l'ho fatta". Queste le parole di Jai Hindley, vincitore del Giro d'Italia 2022, al termine della ventunesima e ultima tappa. "Non trovo le parole, non mi sembra vero – sottolinea l'australiano di Bora-Hansgrohe ai microfoni della Rai – L'anno scorso è stato davvero durissimo, ritornare a questo livello è stato difficile. Non sapevo se sarei riuscito a lottare per la vittoria finale, conquistare la maglia al penultimo giorno è davvero emozionante per me". SportFace.

giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 | Stage 2?0? ???? If it's now or never, let's do it now! ???? Se è adesso o mai più, fallo adess… - giroditalia : ?? His last mountain stage at the Giro d'Italia ?? ?? La sua ultima tappa di montagna al Giro d'Italia ?? #Giro - GdB_it : Giro d'Italia, vince Jai Hindley: è la prima volta di un australiano - Gaia_Mai_ : Uno bello come Mikel Landa sul podio del Giro d'Italia l'avevano visto solo nel 2015 quando aveva fatto l'altro podio, diciamolo. -