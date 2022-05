Giro d’Italia 2022, il pagellone finale: Hindley fa la storia, Nibali ancora faro italiano ma i giovani ci sono (Di domenica 29 maggio 2022) Le pagelle finali del Giro d’Italia 2022, che si è chiuso oggi con la cronometro di Verona incoronando Jai Hindley. Il corridore della Bora-Hansgrohe è così diventato il primo australiano di sempre a vincere la corsa rosa, precedendo sul podio Richard Carapaz e Mikel Landa Meana. Quarto posto per un sempreverde Vincenzo Nibali, all’ultima apparizione al Giro prima del ritiro previsto a fine stagione. Andiamo però a dare i voti a tutti i protagonisti (e non) di queste tre settimane di corsa appena concluse. Jai Hindley, voto 10 e lode Semplicemente perfetto. Dai tempi di Cadel Evans l’Australia attendeva un grande campione per le corse a tappe e il 26enne di Perth, ma cresciuto ciclisticamente in Abruzzo, conferma che il secondo posto al Giro 2020 non ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Le pagelle finali del, che si è chiuso oggi con la cronometro di Verona incoronando Jai. Il corridore della Bora-Hansgrohe è così diventato il primo australiano di sempre a vincere la corsa rosa, precedendo sul podio Richard Carapaz e Mikel Landa Meana. Quarto posto per un sempreverde Vincenzo, all’ultima apparizione alprima del ritiro previsto a fine stagione. Andiamo però a dare i voti a tutti i protagonisti (e non) di queste tre settimane di corsa appena concluse. Jai, voto 10 e lode Semplicemente perfetto. Dai tempi di Cadel Evans l’Australia attendeva un grande campione per le corse a tappe e il 26enne di Perth, ma cresciuto ciclisticamente in Abruzzo, conferma che il secondo posto al2020 non ...

