Giro d’Italia 2022 | Hindley trionfa

(Adnkronos) – Jai Hindley vince il 105° Giro d'Italia. L'australiano della Bora-Hansgrohe trionfa nella corsa rosa davanti all'ecuadoriano della Ineos Richard Carapaz e allo spagnolo della Bahrain Victorious Mikel Landa. La 21/a tappa, una cronometro di 17.4 km a Verona termina con il successo dell'azzurro Matteo Sobrero (BikeExchange-Jayco) davanti agli olandesi Thymen Arensman (Dsm) staccato di 23? e Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Fenix) che conclude a 40?.

