Giro d’Italia 2022, episodio 21: Sobrero trionfa sotto l’Arena che incorona Hindley nuovo re della corsa rosa (Di domenica 29 maggio 2022) “Andare a vedere il ciclismo e? una cosa che se ci pensi non ci credi. Stai sul bordo di una strada, aspetti, aspetti, poi ad un certo punto arrivano, come una ventata colorata, i ciclisti, e ti strisciano negli occhi. Se non sei sullo Stelvio e? una faccenda di trenta secondi. Hai il tempo di dire arrivano e gia? li vedi di schiena. Vabbe? che e? gratis ma ammettere che e? uno spettacolo paradossale. Eppure strade piene, quando passano quelli paesi interi usciti di casa a vedere e plaid sull’erba, thermos, radioline, giacche a vento e la rosea aperta alla pagina giusta per leggere i numeri dei ciclisti e sapere chi erano. Una festa”. Con queste parole di Alessandro Baricco voglio cominciare l’ultimo appassionante episodio di questo Giro d’Italia. Oggi non parleremo di corsa, lo abbiamo fatto per 20 appassionanti ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) “Andare a vedere il ciclismo e? una cosa che se ci pensi non ci credi. Stai sul bordo di una strada, aspetti, aspetti, poi ad un certo punto arrivano, come una ventata colorata, i ciclisti, e ti strisciano negli occhi. Se non sei sullo Stelvio e? una faccenda di trenta secondi. Hai il tempo di dire arrivano e gia? li vedi di schiena. Vabbe? che e? gratis ma ammettere che e? uno spettacolo paradossale. Eppure strade piene, quando passano quelli paesi interi usciti di casa a vedere e plaid sull’erba, thermos, radioline, giacche a vento e la rosea aperta alla pagina giusta per leggere i numeri dei ciclisti e sapere chi erano. Una festa”. Con queste parole di Alessandro Baricco voglio cominciare l’ultimo appassionantedi questo. Oggi non parleremo di, lo abbiamo fatto per 20 appassionanti ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 ?? ???? Engraved in history ???? #Giro - giroditalia : Buonanotte dal #Giro d’Italia 2022 ?? Powered by @ENIT_italia - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2022 ?? ???? The last of the 3,445 km of the Giro d'Italia 2022. The sweetest one of all. Bravo Jai!… - tutticonvocati : ???#Stagi: '#Hindley è stato il più forte, poi sarà la storia a dirci che atleta sarà. Per ora ha ottenuto solo due… - infoitsport : Classifica Giro d'Italia 2022 finale: Jai Hindley conquista il Trofeo Senza Fine, 4° Vincenzo Nibali -