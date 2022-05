Giro d’Italia 2022, Domenico Pozzovivo: “Ero disoccupato, ora sono top10. Ritiro? Non ho ancora deciso” (Di domenica 29 maggio 2022) Si è chiuso il Giro d’Italia 2022 con la cronometro di Verona. Nel giorno della vittoria di Jai Hindley, c’è un altro corridore che è arrivato alla fine della Corsa Rosa molto soddisfatto. Stiamo parlando di un incredibile Domenico Pozzovivo che è riuscito a confermare la sua ottava posizione, risultato straordinario considerando età e condizioni fisiche. Il lucano ha parlato dopo la tappa ai microfoni di Eurosport: “Bilancio molto positivo. Considerando da dove arrivo, da un quasi-Ritiro forzato visto che non trovavo una squadra e dal brutto incidente di due anni fa che mi aveva quasi estromesso dal ciclismo”. Esempio di caparbietà e di resilienza, ancora una volta Pozzovivo è stato l’eroe silenzioso di un ciclismo che punta sempre più forte sui ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Si è chiuso ilcon la cronometro di Verona. Nel giorno della vittoria di Jai Hindley, c’è un altro corridore che è arrivato alla fine della Corsa Rosa molto soddisfatto. Stiamo parlando di un incredibileche è riuscito a confermare la sua ottava posizione, risultato straordinario considerando età e condizioni fisiche. Il lucano ha parlato dopo la tappa ai microfoni di Eurosport: “Bilancio molto positivo. Considerando da dove arrivo, da un quasi-forzato visto che non trovavo una squadra e dal brutto incidente di due anni fa che mi aveva quasi estromesso dal ciclismo”. Esempio di caparbietà e di resilienza,una voltaè stato l’eroe silenzioso di un ciclismo che punta sempre più forte sui ...

