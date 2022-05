'Giornata di Gerusalemme', la protesta di politici palestinesi e sostenitori di Hamas (Di domenica 29 maggio 2022) I membri del consiglio legislativo palestinese hanno organizzato una conferenza stampa a Gaza, mentre i sostenitori del movimento islamista Hamas si sono radunati davanti alla casa di Ismail Haniey, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 29 maggio 2022) I membri del consiglio legislativo palestinese hanno organizzato una conferenza stampa a Gaza, mentre idel movimento islamistasi sono radunati davanti alla casa di Ismail Haniey, ...

yoghi1954 : Copertura stampa: “Forze di conteggiatura. Lal aggredisce una ragazza palestinese a #Gerusalemme Che intendono far… - valentipaolo99 : Oggi #Israele celebra la 'Giornata di #Gerusalemme', in memoria dell'annessione (illegale) della parte araba della… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Israele, alta tensione per la “Giornata Gerusalemme”: scontri sul Monte del Tempio - mattinodipadova : Israele, alta tensione per la “Giornata Gerusalemme”: scontri sul Monte del Tempio - il_piccolo : Israele, alta tensione per la “Giornata Gerusalemme”: scontri sul Monte del Tempio -