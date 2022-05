Giorgi-Kasatkina in tv domani: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di domenica 29 maggio 2022) Camila Giorgi sfiderà Daria Kasatkina nel contesto degli ottavi di finale del tabellone principale del Roland Garros 2022. La marchigiana ha conquistato una meravigliosa e devastante vittoria contro Aryna Sabalenka, lasciando appena due game alla forte bielorussa dopo aver perso di misura il primo; finalmente di scena una Giorgi stratosferica, proprio come a Montreal 2021, in seguito a un periodo particolarmente grigio in termini di risultati. Accelerazioni letali, coraggio e pragmatismo nei momenti importanti: riecco l’azzurra che tutti gli appassionati di tennis italiani ricordavano. Giorgi lotterà per un posto ai quarti di finale con la russa Kasatkina, una giocatrice tatticamente abile e soprattutto con l’arma letale rappresentata dai colpi in ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Camilasfiderà Darianel contesto degli ottavi di finale del tabellone principale del. La marchigiana ha conquistato una meravigliosa e devastante vittoria contro Aryna Sabalenka, lasciando appena due game alla forte bielorussa dopo aver perso di misura il primo; finalmente di scena unastratosferica, proprio come a Montreal 2021, in seguito a un periodo particolarmente grigio in termini di risultati. Accelerazioni letali, coraggio e pragmatismo nei momenti importanti: riecco l’azzurra che tutti gli appassionati di tennis italiani ricordavano.lotterà per un posto ai quarti di finale con la russa, una giocatrice tatticamente abile e soprattutto con l’arma letale rappresentata dai colpi in ...

Advertising

SuperTennisTv : #RolandGarros: sono ottavi di finale anche per Camila #Giorgi! Sconfigge Sabalenka in rimonta 4-6 6-1 6-0 e vola al… - ADELSONMORAESD4 : RT @WeAreTennisITA: CAMILA DA URLO ?? Un break subito in maniera banale le costa il primo set, di lì in poi è un assolo strepitoso che ridic… - stefangeletti : @Linerazzurra Lì a Parigi c’è anche la mia concittadina Camila Giorgi (n.30) che ha superato la Sabalenka (n.7), de… - zizionice : RT @federtennis: ???? CA MI LA ?? Che rimonta!! Con Sinner e Trevisan la #Giorgi è la terza azzurra agli ottavi di finale del #RolandGarros!… - infoitsport : Il tabellone di Camila Giorgi al Roland Garros: ora Kasatkina per sognare i quarti -