Giampiero Fiacchini | chi è il fratello di Renato Zero | “Siamo molto legati”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 maggio 2022) Forse non tutti sanno che, all’anagrafe Robertoha una cui èlegato. Si chiamaed è più piccolo di lui di 10 anni. L’uomo è il primo fan e sostenitore del cantante, tant’è che lo segue in tutti i suoi concerti. Coordina inoltre le attività dell’associazione culturale Zen. In un’intervista rilasciata al blog “Sulle tracce di”, ilha parlato del suo legame profondo con: “Il rapporto con mioè sano. Non ci sono in mezzo interessi di denaro. Queste cose fanno male a chi è subordinato a certi fattori. Ci vediamo tranquillamente quando i ritmi di lavoro lo consentono. L’ho visto fare beneficenza: ...