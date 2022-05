Giampaolo: «Mai messo in dubbio il mio futuro qui, ma la Samp si sta riorganizzando» (Di domenica 29 maggio 2022) . Le parole del tecnico blucerchiato Marco Giampaolo ha fatto il punto sulla Sampdoria e sul suo futuro alla guida della squadra blucerchiata: le parole del tecnico a La Gazzetta dello Sport. futuro – «Puntualizziamo. Quando mi definisco spettatore, significa che non è più la mia partita, io divento subordinato alla riorganizzazione del club. Sapete tutti come la società dopo la vicenda Ferrero si sia riorganizzata, con una gestione finalizzata ad arrivare eventualmente alla cessione del club e a una nuova proprietà. L’obiettivo era questo quando mi hanno chiamato e tale rimane. Sono interessato a quel che accadrà, ma non posso giocare io. Ora ci sarà un CdA che dovrà determinare qualcosa. Quello della squadra e dell’allenatore per la Samp è l’ultimo problema. Mai ho messo in ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 maggio 2022) . Le parole del tecnico blucerchiato Marcoha fatto il punto sulladoria e sul suoalla guida della squadra blucerchiata: le parole del tecnico a La Gazzetta dello Sport.– «Puntualizziamo. Quando mi definisco spettatore, significa che non è più la mia partita, io divento subordinato alla riorganizzazione del club. Sapete tutti come la società dopo la vicenda Ferrero si sia riorganizzata, con una gestione finalizzata ad arrivare eventualmente alla cessione del club e a una nuova proprietà. L’obiettivo era questo quando mi hanno chiamato e tale rimane. Sono interessato a quel che accadrà, ma non posso giocare io. Ora ci sarà un CdA che dovrà determinare qualcosa. Quello della squadra e dell’allenatore per laè l’ultimo problema. Mai hoin ...

