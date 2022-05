Gerusalemme: primi scontri su Spianata per 'Marcia Bandiere' (Di domenica 29 maggio 2022) primi incidenti questa mattina sulla Spianata delle Moschee (il Monte del Tempio per gli ebrei) a Gerusalemme tra polizia e manifestanti palestinesi che si erano barricati nella Moschea di al - Aqsa. ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 29 maggio 2022)incidenti questa mattina sulladelle Moschee (il Monte del Tempio per gli ebrei) atra polizia e manifestanti palestinesi che si erano barricati nella Moschea di al - Aqsa. ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Gerusalemme, primi incidenti sulla Spianata: forte tensione #gerusalemme #ebraica #moscheadial-aqsa #questamattina… - Italian : Gerusalemme: primi scontri sulla Spianata per la 'Marcia delle Bandiere' - fisco24_info : Gerusalemme: primi scontri sulla Spianata per la 'Marcia delle Bandiere': Alta tensione per la manifestazione celeb… - RadioBullets : Primi incidenti questa mattina sulla Spianata (Monte del Tempio per gli ebrei) a Gerusalemme tra polizia e manifes… - paginebraiche : Udi, papà Elyada e quella promessa: “Gerusalemme '67, saremo i primi a rientrare” -