Gerusalemme, primi scontri per la "Marcia delle bandiere". Il monito dell'Onu disatteso, cosa può succedere (Di domenica 29 maggio 2022) L'Onu aveva invitato Israele a desistere, così conìma anche l'Unione europea e gli Stati Uniti: ma il governo di Tel Aviv guidato da Bennet ha autorizzato ugualmente la Marcia delle bandiere dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 29 maggio 2022) L'Onu aveva invitato Israele a desistere, così conìma anche l'Unione europea e gli Stati Uniti: ma il governo di Tel Aviv guidato da Bennet ha autorizzato ugualmente la'...

