Genova, in tribunale il prof e le allieve accusatrici: “Ha violentato noi e altre ragazze (Di domenica 29 maggio 2022) Si aggrava la posizione dell’insegnante di un istituto del Ponente genovese, ai domiciliari da marzo. Una delle due vittime, protette da paravento, denuncia nuovi episodi. Il docente cambia idea e non parla Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 29 maggio 2022) Si aggrava la posizione dell’insegnante di un istituto del Ponente genovese, ai domiciliari da marzo. Una delle due vittime, protette da paravento, denuncia nuovi episodi. Il docente cambia idea e non parla

ddgiusto : RT @carcarlovvv: Renzi in tribunale a genova, i pm non si presentano. Se la notizia fosse vera si preannuncia una situazione paradossale, i… - lancellone : RT @carcarlovvv: Renzi in tribunale a genova, i pm non si presentano. Se la notizia fosse vera si preannuncia una situazione paradossale, i… - mariamacina : Uscendo dal tribunale di Genova, Matteo Renzi si mostra più combattivo che mai e deciso a portare avanti la sua bat… - NadiaMAI4 : Grazie per la risposta. Però apprendo adesso che il tribunale di Genova vuole archiviare la denuncia. Tutti della s… - PaoloFicarra : Open: Renzi in tribunale a Genova, i pm non si presentano in aula -