(Di domenica 29 maggio 2022) “In riferimento a quanto diffuso (ad arte) in questi giorni, con il solo scopo di aggiungere ulteriore confusione alla già presente, su un presunto accordo di Clausola Sociale tra le aziende di cateringe Dnata, si precisa che lo screenshot dell’articolo che qualcuno sta facendo girare sulle chat whatsapp, risale in realtà al 4 ottobre 2016 (leggi qui) ed è inerente al passaggio di commessa della compagnia aerea Vueling“. Lo specifica un comunicato a firma di Emiliano, Direttore Risorse Umane. “Attualmente – precisa ancora– stiamo lavorando al fine di raggiungere un accordo per il passaggio di personale legato alla commessa ItaAirways. Il prossimo incontro tra le aziende e le Organizzazioni Sindacali èper il ...

Gate gourmet, Fiorentino: "Attenti alle piste false, l'incontro sindacale è fissato per lunedì 30 maggio"