Garbatella (Roma), bimba cinese ha inciso sul braccio "vergogna": indagato il maestro (Di domenica 29 maggio 2022) commenta Un maestro di un asilo nido della Garbatella (Roma) risulta indagato per lesioni volontarie aggravate dall'odio razziale. Secondo l'accusa l'uomo avrebbe inciso, con uno spillo, la parola '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 29 maggio 2022) commenta Undi un asilo nido della) risultaper lesioni volontarie aggravate dall'odio razziale. Secondo l'accusa l'uomo avrebbe, con uno spillo, la parola '...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Roma un murale per Alfredino Rampi, il bimbo di sei anni che morì cadendo in un pozzo, a Vermicino, il 13 giugno… - FrancoScarsell2 : Ma come si fa! Un maestro di un asilo nido della Garbatella,Roma,risulta indagato per lesioni volontarie aggravate… - giuliafederico8 : RT @MediasetTgcom24: Garbatella (Roma), bimba cinese ha inciso sul braccio 'vergogna': indagato il maestro #garbatella #roma #cinese #robe… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Garbatella (Roma), bimba cinese ha inciso sul braccio 'vergogna': indagato il maestro #garbatella #roma #cinese #robe… - MediasetTgcom24 : Garbatella (Roma), bimba cinese ha inciso sul braccio 'vergogna': indagato il maestro #garbatella #roma #cinese… -