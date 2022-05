Galliani: “Monza-Milan sarà incredibile. Mercato? Io sono un noto spendaccione” (Di domenica 29 maggio 2022) L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha parlato a Sky Sport subito dopo la conquista della Serie A. Ecco le sue parole: “È un sogno che si realizza. Io sono di Monza e sono particolarmente felice ed emozionato. È la prima volta in 110 anni che si riesce ad andare in serie A. Dopo tanti anni, da ex tifoso bambino che veniva allo stadio con la mamma, sono davvero felice. Pensavamo di salire in A già l’anno scorso, un obiettivo che abbiamo sfiorato. Pensare a un Monza-Milan di campionato è un sogno incredibile. Come ho resistito a queste emozioni? Non ho visto il gol del Pisa che ci ha portati ai supplementari. Mercato estivo? Vediamo cosa ne pensa il presidente. Io sono un ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) L’amministratore delegato del, Adriano, ha parlato a Sky Sport subito dopo la conquista della Serie A. Ecco le sue parole: “È un sogno che si realizza. Iodiparticolarmente felice ed emozionato. È la prima volta in 110 anni che si riesce ad andare in serie A. Dopo tanti anni, da ex tifoso bambino che veniva allo stadio con la mamma,davvero felice. Pensavamo di salire in A già l’anno scorso, un obiettivo che abbiamo sfiorato. Pensare a undi campionato è un sogno. Come ho resistito a queste emozioni? Non ho visto il gol del Pisa che ci ha portati ai supplementari.estivo? Vediamo cosa ne pensa il presidente. Ioun ...

