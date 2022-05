“Fuori da ogni logica”. Clarissa Selassié stavolta l’ha fatta grossa, piovono critiche feroci (Di domenica 29 maggio 2022) Clarissa Selassié dà forfait, è polemica. Nelle ultime ore la più piccola delle princess etiopi sta facendo parecchio parlare di sé. Dopo la fine del Grande Fratello Vip 6 per gli ex inquilini si sono aperte come sempre le porte di numerosi programmi. Partecipazioni, interviste se non veri e propri ruoli all’interno delle trasmissioni, come è capitato a Soleil Sorge con La Pupa e il Secchione Show. Ebbene Clarissa avrebbe dovuto essere ospite della trasmissione radiofonica “Non succederà più”. Ma non sarà così. A spiegare cosa sia successo, con inevitabile strascico di polemiche, è stata la conduttrice di “Non succederà più” Giada De Miceli. Proprio nel corso della puntata trasmessa da Radio Radio era prevista l’intervista di Clarissa Selassié. Ma all’ultimo momento è saltato tutto. E la conduttrice ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 29 maggio 2022)dà forfait, è polemica. Nelle ultime ore la più piccola delle princess etiopi sta facendo parecchio parlare di sé. Dopo la fine del Grande Fratello Vip 6 per gli ex inquilini si sono aperte come sempre le porte di numerosi programmi. Partecipazioni, interviste se non veri e propri ruoli all’interno delle trasmissioni, come è capitato a Soleil Sorge con La Pupa e il Secchione Show. Ebbeneavrebbe dovuto essere ospite della trasmissione radiofonica “Non succederà più”. Ma non sarà così. A spiegare cosa sia successo, con inevitabile strascico di polemiche, è stata la conduttrice di “Non succederà più” Giada De Miceli. Proprio nel corso della puntata trasmessa da Radio Radio era prevista l’intervista di. Ma all’ultimo momento è saltato tutto. E la conduttrice ...

Advertising

pbersani : Alessandria. La destra è corporativa fuori da ogni decenza. In piena pandemia hanno detto no ai tamponi nelle paraf… - Ivvy_abusivo : ogni tanto penso di aver capito per poi scoprire che non sono mai stato così fuori strada - fineartness : RT @foja_eth: Uno degli Artisti più incredibili che abbia mai conosciuto, la sua visione è assolutamente fuori da ogni immaginazione…in que… - fallingalwaysv : RT @iluvyeop: io ho visto solo i primi 5 minuti perché sono fuori,ma ci tengo a dire che se dovete lamentarvi ogni settimana che si vedano… - valeriocasto : RT @valeriocasto: È vero! Se uscissero dal governo acquisterebbero più 'forza'...però una volta fuori, i partiti restanti impedirebbero la… -