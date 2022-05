Francia, Maignan: “Lloris è il capitano, dobbiamo andare avanti insieme” (Di domenica 29 maggio 2022) Mike Maignan, portiere del Milan e della Nazionale francese, ha parlato del dualismo con Hugo Lloris, capitano della Francia Leggi su pianetamilan (Di domenica 29 maggio 2022) Mike, portiere del Milan e della Nazionale francese, ha parlato del dualismo con Hugodella

Advertising

guglielmotim : Per la cronaca: #Maignan è stato regolarmente convocato dalla Francia, su #Krunic non ci sono comunicati ufficiali… - sportli26181512 : Milan, Maignan: ‘Tutti conoscono Lloris. Per far parte della Francia devo…’: Mike Maignan parla dal ritiro della Na… - gilnar76 : Maignan: «Per far parte della Francia devi essere in forma, su Lloris..» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - tonydc6 : RT @MilanNewsit: Maignan: 'Per far parte della Francia devo essere in forma, dobbiamo andare avanti insieme' - MilanNewsit : Maignan: 'Per far parte della Francia devo essere in forma, dobbiamo andare avanti insieme' -