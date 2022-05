Fotoprotector ISDIN Pediatrics, la linea protezione solare per i bambini (Di domenica 29 maggio 2022) MILANO – Fotoprotector ISDIN Pediatrics è la linea di protezione solare specificatamente formulata per la pelle di bambini e bebè. La formula dei fotoprotettori pediatrici ha una maggiore concentrazione di antiossidanti e dexpantenolo per adattarsi alle specifiche esigenze di cui ha bisogno la pelle dei bambini, molto più delicata di quella degli adulti. Inoltre, la gamma Pediatrics contiene nel Transparent Spray Wet Skin e nella Lotion Spray Pediatrics il Siempreviva Extract, un ingrediente di origine naturale con effetto calmante, che protegge e rinforza anche la funzione barriera della pelle. Alcune caratteristiche della gamma di Fotoprotettori ISDIN Pediatrics: Alta ... Leggi su lopinionista (Di domenica 29 maggio 2022) MILANO –è ladispecificatamente formulata per la pelle die bebè. La formula dei fotoprotettori pediatrici ha una maggiore concentrazione di antiossidanti e dexpantenolo per adattarsi alle specifiche esigenze di cui ha bisogno la pelle dei, molto più delicata di quella degli adulti. Inoltre, la gammacontiene nel Transparent Spray Wet Skin e nella Lotion Sprayil Siempreviva Extract, un ingrediente di origine naturale con effetto calmante, che protegge e rinforza anche la funzione barriera della pelle. Alcune caratteristiche della gamma di Fotoprotettori: Alta ...

Advertising

Lopinionista : Fotoprotector ISDIN Pediatrics, la linea protezione solare per i bambini - RedPapocch : @Euridice2019 Io di solito la compro su questo sito, dove la vendono al miglior prezzo, se ti è possibile fare acqu… - stefanodonno75 : ISDIN Fotoprotector Fusion Water SPF 50 50ml | Fotoprotettore viso per uso quotidiano | Texture ultraleggera - CaputoItalo : ISDIN Fotoprotector Fusion Water SPF 50 50ml | Fotoprotettore viso per uso quotidiano | Texture ultraleggera -