FOTO: Big E si mostra senza collare. Migliorano le sue condizioni? (Di domenica 29 maggio 2022) Lo scorso aprile, l’ex campione WWE Big E ha subito un gravissimo infortunio al collo durante un episodio di SmackDown: il membro del New Day venne subito trasportato in ospedale e da subito le sue condizioni sono apparse piuttosto serie. Col passare del tempo le cose non sono migliorate, tant’è che lo stesso wrestler aveva dichiarato che il processo di guarigione non stava procedendo come sperato. L’infortunio ovviamente ha causato la rottura del collo per Big E, ma il wrestler non sembra voler rinunciare al recupero e a un eventuale ritorno sul quadrato. La FOTO Come abbiamo già detto, nelle scorse settimane il wrestler aveva aggiornato i suoi fan dichiarando che il suo collo non stava guarendo come sperato ma nonostante questo, non ci sarebbe stato bisogno di sottoporsi a un’operazione. Nelle ultime ore Big E si è scattato un selfie in ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 29 maggio 2022) Lo scorso aprile, l’ex campione WWE Big E ha subito un gravissimo infortunio al collo durante un episodio di SmackDown: il membro del New Day venne subito trasportato in ospedale e da subito le suesono apparse piuttosto serie. Col passare del tempo le cose non sono migliorate, tant’è che lo stesso wrestler aveva dichiarato che il processo di guarigione non stava procedendo come sperato. L’infortunio ovviamente ha causato la rottura del collo per Big E, ma il wrestler non sembra voler rinunciare al recupero e a un eventuale ritorno sul quadrato. LaCome abbiamo già detto, nelle scorse settimane il wrestler aveva aggiornato i suoi fan dichiarando che il suo collo non stava guarendo come sperato ma nonostante questo, non ci sarebbe stato bisogno di sottoporsi a un’operazione. Nelle ultime ore Big E si è scattato un selfie in ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE FOTO: Big E si mostra senza collare. Migliorano le sue condizioni? - - CaterinaBuffol1 : @yoongimybubu Eppure si ripete sempre di non andare all'areoporto perché i ragazzi non vogliono. Ormai ho capito ch… - Crazyy_99_ : RT @anto22cm: Oggi il mio cazzone è particolarmente caldo ?????? Foto e video senza cintura sul mio of - janjangvu : la lil seokie energy di seokjin e la big seokie energy di hoseok in quelle foto però - Big_Mama_0 : @heejinpane amo questa foto mi ha appena fatto venire un’idea -