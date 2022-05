Flessione produttiva per l’industria molitoria italiana | gli incrementi delle quotazioni delle materie prime minacciano il comparto

(Di domenica 29 maggio 2022) VENEZIA – Nel corso dell’Assemblea Generale annuale, Italmopa ha reso noti i dati 2021 relativi almolitorio nazionale caratterizzati da un andamento difforme per quanto concerne i volumi produttivi dei comparti della macinazione del frumento tenero e del frumento duro. I volumi di sfarinati prodotti dalnazionale si sarebbero così attestati, nel 2021, in 7.810.000 t con unadel 3,5% circa rispetto ai volumi calcolati nel 2020 pari a 8.096.ooo t mentre il volume complessivo dei prodotti del– comprensivi nella fattispecie anche dei sottoprodotti della macinazione – avrebbe raggiunto 11,130 milioni di tonnellate (11,550 milioni di tonnellate nel 2020). Sulla base degli indicatori relativi alla ...

